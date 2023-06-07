Пчеловодов Рязанской области предупредили о сезонных обработках посевов

С начала лета рязанские аграрии начали сезонные обработки посевов рапса и других масличных культур против насекомых-вредителей.

Сельхозтоваропроизводителям и пчеловодам в минсельхозе региона напомнили о важности координации действий, чтобы не допустить гибели пчёл.

Пчеловоды должны информировать ближайшие сельхозпредприятия о месте расположения пасек, поддерживать контакт по телефону и через чаты в мессенджерах. Сельхозпредприятия должны соблюдать регламент оповещения пчеловодов о предстоящих обработках полей пестицидами.

В случае заболевания или гибели пчелиных семей пчеловоды обязаны сразу же сообщить ветеринарному специалисту районной ветстанции. Это касается как общественных, так и индивидуальных пасек.

Подробности об обработке и порядке оповещения размещены на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия.