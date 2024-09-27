Павел Воля рассказал подробности о свадьбе Харламова

В пятницу, 27 сентября в 21:00, на ТНТ выйдет выпуск нового Comedy Club (16+). В обновлённом в честь юбилейного сезона шоу зрителей ждёт то, чего они никогда бы не увидели в старом Comedy. Во-первых, гости которых ещё не было: пообщаться с Павлом Волей и Гариком Харламовым впервые придут актёр Сергей Бурунов и журналист Надежда Стрелец. Сергей Бурунов рассказал, каково ему было вести свадьбу Харламова, а также раскрыл секрет своего преображения.

«Как похудеть? Просто не жрать. Сидеть подальше от стола и подальше от холодильника», – ответил на вопрос интересующегося Харламова Бурунов. А также поздравил Comedy Club с 20-летием в эфире.

Сергей Бурунов: «20 лет так держать марку – это отдельный талант. Как артист я знаю, сколько сил и здоровья вы на это тратите. Это невероятно! Спасибо вам большое. Для меня самая главная радость, что вы мои друзья».

Также зрителей ждут откровения и в блоке с номерами резидентов. Марина Кравец исполнит новую песню в абсолютно новом дуэте, которого ещё не было на сцене Comedy. Запрещённая на всех телеканалах группа USB покажет эксклюзивные включения с Олимпиады 2032 года. А Павел Воля в своём монологе расскажет всей стране, как на самом деле проходила свадьба Гарика Харламова и Катерина Ковальчук, и даже устроит им на сцене повторную церемонию бракосочетания.

Павел Воля: «Рассадка – это отдельный момент. Уверен, что Гарик ей не занимался. Но я сидел спиной к сцене между двумя незнакомыми людьми, передо мной стоял гигантский букет белых цветов, а вся еда была за ним. Я был как камышовый кот, который из-за них выглядывал. К концу свадьбы у меня вытек глаз, защемило спину, разорвало ухо, я ничего не поел, потому что Харла решил, что я шмель, потому что питаюсь цветами. Но это было лучшее место! Хуже меня сидел только Андрей Бебуришвили – один за столом».