Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Шиловском районе завершены

В Шиловском районе Рязанской области завершились поисково-спасательные работы на месте ЧС в посёлке Лесной. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, спасатели полностью разобрали завалы, обследовали все помещения и территорию предприятия. В работах участвовал 361 человек и 85 единиц техники, включая кинологические расчёты.

Глава региона выразил благодарность всем, кто принимал участие в операции: сотрудникам МЧС, областным пожарно-спасательным подразделениям, спасателям из Ногинска и Москвы, специалистам Минпромторга, медикам и психологам.

Ликвидация последствий ЧС продолжается на территории предприятия и в посёлке Лесной. Малков также пообещал, что региональные выплаты семьям погибших и пострадавшим начнутся в ближайшее время.