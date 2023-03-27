Понедельник, 27 марта, 2023
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Павел Малков вручил рязанскому депутату Глазунову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

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На заседании Рязанской областной Думы в понедельник, 27 марта, депутату Андрею Глазунову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду Глазунов получил из рук губернатора Павла Малкова.

Награду парламентарию присвоили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Александр Глазунов добровольцем проходил в зоне СВО.

Напомним, 27 марта глава региона Павел Малков представил отчёт о деятельности правительства Рязанской области за 2022 год.

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