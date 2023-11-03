Павел Малков вручил награды жителям Рязанской области

В пятницу, 3 ноября, в преддверии Дня народного единства, губернатор Рязанской области вручил государственные и региональные награды жителям региона.
На церемонии Малков поздравил всех с Днем народного единства и отметил, что история праздника – это пример величия и героизма нашего народа, любви к Родине.
Глава региона поблагодарил собравшихся за добросовестный труд:
В рамках церемонии федеральные и региональные награды вручили более чем 30 жителям Рязанской области. В их числе сотрудники завода «Красное знамя», удостоенные орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.