Пятница, 3 ноября, 2023
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Павел Малков вручил награды жителям Рязанской области

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Фото: правительство Рязанской области

В пятницу, 3 ноября, в преддверии Дня народного единства, губернатор Рязанской области вручил государственные и региональные награды жителям региона.

На церемонии Малков поздравил всех с Днем народного единства и отметил, что история праздника – это пример величия и героизма нашего народа, любви к Родине.

Глава региона поблагодарил собравшихся за добросовестный труд:

Вы – люди разных профессий: работники промышленности и АПК, строительной сферы, образования, культуры и спорта. Каждый из вас – пример профессионализма, трудолюбия, преданности своему делу. Благодаря вашему труду Рязанская область развивается и двигается вперед,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.

В рамках церемонии федеральные и региональные награды вручили более чем 30 жителям Рязанской области. В их числе сотрудники завода «Красное знамя», удостоенные орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На вас мы в первую очередь полагаемся в работе по развитию региона. Давайте вместе делать наш любимый Рязанский край, наше Отечество еще лучше,

– сказал Малков.

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