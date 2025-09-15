Павел Малков: Впереди — много работы для того, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему

Павел Малков прокомментировал предварительные итоги выборов, состоявшихся в регионе. Явка избирателей в Рязанской области составила 45,43%.

По словам Павла Малкова, этот показатель стал рекордным для выборов депутатов Рязанской областной Думы за последние 15 лет.

«Это яркий показатель того, что жителям небезразлично будущее региона. Люди активно голосовали во всех районах и округах, приходили целыми семьями. По предварительным данным «Единая Россия» получает 72,85% голосов и уверенно побеждает по всем одномандатным округам. Такой результат — отражение поддержки Президента, курса развития страны и Рязанской области», — подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что это не только победа, но и большая ответственность. Все кандидаты обязаны оправдать доверие людей и выполнить все обещания и наказы. Впереди — много работы для того, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему.