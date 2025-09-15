Понедельник, 15 сентября, 2025
Павел Малков: Впереди — много работы для того, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему

Анастасия Мериакри

Павел Малков прокомментировал предварительные итоги выборов, состоявшихся в регионе. Явка избирателей в Рязанской области составила 45,43%.

По словам Павла Малкова, этот показатель стал рекордным для выборов депутатов Рязанской областной Думы за последние 15 лет.

«Это яркий показатель того, что жителям небезразлично будущее региона. Люди активно голосовали во всех районах и округах, приходили целыми семьями. По предварительным данным «Единая Россия» получает 72,85% голосов и уверенно побеждает по всем одномандатным округам. Такой результат — отражение поддержки Президента, курса развития страны и Рязанской области», — подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что это не только победа, но и большая ответственность. Все кандидаты обязаны оправдать доверие людей и выполнить все обещания и наказы. Впереди — много работы для того, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему.

Власть и политика

В Рязанской области прошло итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

Явка избирателей составила 45,4 процента. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не поступало.
Медицина

Яйца паразитов обнаружили у рязанки из-за частого употребления речной рыбы

В течение недели женщина обращалась в частные медицинские центры, где проходила амбулаторное лечение, однако положительного эффекта не было достигнуто, а точный диагноз установить не удалось.
Культура и события

В Рязани покажут искромётную комедию «Остров заблудших душ»

На первый взгляд, это классическая комедия положений. Муж изменяет жене, и не с кем-то случайным, а с её лучшей подругой.
Медицина

Гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг удалили рязанские врачи

Женщина не была у гинеколога три года и заметила проблему лишь когда появились боли и стал расти живот.
Общество

Медитации и тонны мороженого: в T2 рассказали, как родители готовились к новому учебному году

По данным T2, за последние месяцы количество обменов трафика в нашей области выросло вдвое, и рекордный рост начался с июля. Это говорит о том, что предложение «попало в точку».
Общество

Северное сияние сфотографировали этой ночью в Рязанской области

Явление авроры можно было наблюдать в Рязанской области невооруженным взглядом с 2:30 15 сентября.
Происшествия

На три недели отключат горячую воды на одной улице Рязани

Отмечается, что отключение связано с капремонтом участка трубопровода по согласованному графику.
Новости Касимова

Серьезное ДТП произошло 15 сентября в Касимове

Машины получили сильные механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.