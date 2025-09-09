Павел Малков: В рамках нацпроекта «Семья» ведем важную работу – обновляем дома культуры в муниципалитетах

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства региона прокомментировал работу по строительству и обновлению домов культуры в муниципальных образованиях, которая ведется в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Культура малой Родины». Он дал поручение профильному министерству, а также главам округов и районов обеспечить их полноценную работу после открытия.

В частности, 8 сентября в селе Михали Спасского района заработал капитально отремонтированный сельский ДК.

«Жители села Михали этого очень ждали. Дом культуры не видел ремонта с момента постройки. Привели его в порядок благодаря нацпроекту «Семья», – сказал Павел Малков. – Этот дом культуры – далеко не единственное учреждение, которое обновляем. Работа ведется и в других населенных пунктах».

Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить максимально эффективную работу кружков, творческих объединений, проводить в них интересные мероприятия для жителей разных возрастов.

Министр культуры области Елена Рохлина сообщила о том, что в настоящее время в рамках нацпроекта «Семья» также ведется капремонт районного дворца культуры в рабочем поселке Александро-Невский, который будет завершен в 2026 году согласно двухлетнему контракту. Также в следующем году в рамках нацпроекта «Семья» начнется ремонт Незнановского ДК в Кораблинском округе и Сапожковского дома культуры.

Кроме того, в текущем году с привлечением федеральных средств по проекту «Культура малой Родины» отремонтировано семь домов культуры в Сасовском округе, Спасском, Рыбновском, Рязанском, Захаровском районах. До конца года планируется завершить ремонт еще трех ДК, расположенных в Касимовском округе, Клепиковском и Шиловском районах.

В целом за два года в Рязанской области построены три и отремонтированы 23 дома культуры.

Напомним, в Рязанской области обновили Михальский сельский Дом культуры. Здание построено ещё в 1960 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. В этом году проведен ремонт крыши, фасада, приведены в порядок внутренние помещения, заменены проводка и отопление, укреплен фундамент.