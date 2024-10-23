Павел Малков: Рязанская область имеет огромный потенциал в туристической сфере

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании Правительства региона обозначил ряд приоритетных задач и заявил о кадровых решениях.

Губернатор Павел Малков сообщил, что заместителем Председателя Правительства области назначен Павел Супрун, который успешно проявил себя на предыдущей должности. При этом он сохранил пост министра транспорта и автодорог, а также будет курировать работу министерства строительного комплекса. В регионе планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство нового моста через Оку, современного Южного обхода Рязани. Серьезная работа предстоит по созданию высокоскоростной магистрали из Москвы. Павел Малков поблагодарил Минтранс России и Росавтодор за конструктивное взаимодействие по вопросам строительства новых участков трассы М5, открытие которых позволило сделать проезд от Рязани до Москвы намного комфортней.

По словам Губернатора, в скором времени будет также введена должность зампреда по ЖКХ, поскольку отрасль стратегически важная и Президентом России поставлены серьезные задачи в этой сфере. Вице-губернатор Артем Бранов продолжит курировать закрепленные за ним ранее отрасли. Приставка «зампред» от должности будет убрана.

Глава региона подчеркнул, что Рязанская область отмечена в числе регионов с наибольшим ростом туристического потока. Об этом Президенту РФ доложил Вице-премьер федерального Правительства Дмитрий Чернышенко. Если в целом в стране летний турпоток в сравнении с прошлым годом вырос на 11%, то в Рязанской области – на 46%. Павел Малков подчеркнул, что это результат комплексной работы, которая должна продолжаться. «Регион имеет огромный потенциал, который нужно использовать. Со следующего года нацпроект будет перезапущен под названием «Туризм и гостеприимство», он становится шире. Там будет создание инфраструктуры, повышение туристической привлекательности, подготовка кадров. Это задачи, которые будем решать вместе, – сказал Павел Малков. – Надо насыщать отрасль новыми турпродуктами, расширять номерной гостиничный фонд, запускать новые маршруты, заниматься дальнейшим благоустройством городов и населенных пунктов. Если жителям области комфортно и интересно здесь, то и туристам понравится».

На заседании был рассмотрен ряд нормативно-правовых актов. В том числе поддержаны изменения в законодательстве, направленные на оказание дополнительной социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции. Это касается расширения круга получателей ежемесячных выплат и предоставления новогодних подарков. Также вводится новая категория семей, награждаемых областной премией «Признание». В частности, это семьи, воспитавшие граждан РФ, проявивших самоотверженность, мужество, отвагу, совершивших смелые решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества. Помимо этого, дополнены направления использования регионального маткапитала.

Одобрен проект бюджета ТФОМС Рязанской области, уточнены условия предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на покупку оборудования и порядок отчетности. Конкурс будет объявлен на этой неделе. Общий объем субсидий – 25 млн рублей.