Павел Малков: рязанцы жалуются на недостаточное обеспечение лекарствами

Губернатор Павел Малков принял участие в расширенной коллегии прокуратуры Рязанской области, на которой обсуждались вопросы совместной работы в сфере медицинского обслуживания. Об этом сообщается на сайте правительства.

В рамках заседания рассматривались темы льготного лекарственного обеспечения, предоставления реабилитационных средств и результаты прокурорского контроля в этой области. Участники обсудили совместные усилия по решению актуальных проблем и дополнительные меры для их устранения. Среди присутствующих были прокурор области Дмитрий Коданев, министр здравоохранения Александр Пшенников и руководители прокуратуры.

Губернатор отметил, что рязанцы жалуются на недостаточное обеспечение лекарствами. Чтобы решить эту проблему, увеличили финансирования здравоохранения региона на 588 миллионов рублей. Отмечается, что часть средств пойдет на лекарства для льготников. Также губернатор отметил, что процедуры закупок на следующий год ускорены. Выделены средства для покупки рефрижератора для своевременной доставки медикаментов.

— В текущих условиях очевидно, что систему надо дорабатывать и настраивать. Прогнозировать дальнейшую работу, с учетом диагнозов, мест проживания людей, заранее планировать закупки лекарственных препаратов. Понимание проблемы есть, будем дальше двигаться и решать их, – сказал Павел Малков.

Малков подчеркнул рост потребности льготников в лекарствах на фоне увеличения числа диспансеризаций в регионе. Он также отметил снижение смертности от онкологии и значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни.