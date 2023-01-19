19 января губернатор Павел Малков посетил ряд предприятий Рязанского района, где обсудил вопросы импортозамещения, расширения производств и поддержки компаний.
Малков ознакомился с работой ООО «КОРМЕЛЛ-Развитие», которое выпускает продукцию, замещающую импорт и использует в работе российское сырьё. Предприятие является одним из крупнейших отечественных производителей труб из непластифицированного ПВХ и сопутствующих изделий для обустройства скважин, а также труб и фасонных деталей для систем напорных трубопроводов. Это единственная отечественная компания, продукция которой включает все необходимые элементы для создания скважин, используемых при добыче полезных ископаемых методом подземного выщелачивания.
Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы расширения производства и сбыта продукции. В настоящее время она поставляется в большинство регионов России, включая ДНР, а также страны ближнего зарубежья, преимущественно в Казахстан и Республику Беларусь. Объемы планируется наращивать за счет ввода дополнительных видов продукции.
Новый завод по производству фитингов для напорных труб планируется разместить на территории индустриального парка «Рязанский». В перспективе на эту площадку также предполагается перенести действующее производство.
В настоящее время, в частности, прорабатывается возможность получения займа на приобретение оборудования из Фонда развития промышленности.
Глава региона посетил также ООО «Рязань Машрумс Групп», которое в несколько этапов реализует инвестпроект по строительству комплекса выращивания шампиньонов производственной мощностью порядка 10 тыс. тонн в год. В целом будет создано до 500 рабочих мест. Первая очередь комплекса уже работает, годовой объем продукции достиг 2300 тонн. Весь процесс автоматизирован за исключением ручного сбора. Производство полностью обеспечено российским сырьем: компостом с мицелием, тарой и упаковкой. Покровную почву закупают в Рязанской области. Рынок сбыта широкий и охватывает все регионы страны, компания сотрудничает с федеральными и региональными торговыми сетями.
На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на вторую очередь строительства комплекса, которое начнётся в этом году. Необходимые коммуникации в эксплуатацию введены.
Особое внимание губернатор обратил на социальную значимость комплекса в плане трудоустройства людей.
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