19 января губернатор Павел Малков посетил ряд предприятий Рязанского района, где обсудил вопросы импортозамещения, расширения производств и поддержки компаний.

Малков ознакомился с работой ООО «КОРМЕЛЛ-Развитие», которое выпускает продукцию, замещающую импорт и использует в работе российское сырьё. Предприятие является одним из крупнейших отечественных производителей труб из непластифицированного ПВХ и сопутствующих изделий для обустройства скважин, а также труб и фасонных деталей для систем напорных трубопроводов. Это единственная отечественная компания, продукция которой включает все необходимые элементы для создания скважин, используемых при добыче полезных ископаемых методом подземного выщелачивания.

«Предприятие очень устойчиво функционирует. Спрос на продукцию большой, есть полное импортозамещение», — отметил Павел Малков.

Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы расширения производства и сбыта продукции. В настоящее время она поставляется в большинство регионов России, включая ДНР, а также страны ближнего зарубежья, преимущественно в Казахстан и Республику Беларусь. Объемы планируется наращивать за счет ввода дополнительных видов продукции.

Новый завод по производству фитингов для напорных труб планируется разместить на территории индустриального парка «Рязанский». В перспективе на эту площадку также предполагается перенести действующее производство.

«Планы по развитию серьёзные. Если трубы — это достаточно конкурентный рынок в России, то фитинги — это то, что сейчас востребовано в первую очередь. Предприятие станет резидентом индустриального парка „Рязанский“ и соответствующее Соглашение уже подписано. Переходим к конкретике. Сделаем всё, чтобы новое производство было создано и начало работать как можно быстрее. Для этого есть определенные меры государственной поддержки», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время, в частности, прорабатывается возможность получения займа на приобретение оборудования из Фонда развития промышленности.

Глава региона посетил также ООО «Рязань Машрумс Групп», которое в несколько этапов реализует инвестпроект по строительству комплекса выращивания шампиньонов производственной мощностью порядка 10 тыс. тонн в год. В целом будет создано до 500 рабочих мест. Первая очередь комплекса уже работает, годовой объем продукции достиг 2300 тонн. Весь процесс автоматизирован за исключением ручного сбора. Производство полностью обеспечено российским сырьем: компостом с мицелием, тарой и упаковкой. Покровную почву закупают в Рязанской области. Рынок сбыта широкий и охватывает все регионы страны, компания сотрудничает с федеральными и региональными торговыми сетями.

«Здесь также действует импортозамещение. Абсолютно всё, что используется в процессе, производится на российском рынке. Растет и спрос на продукцию, которая относиться к очень высокой категории качества. Это то производство, которое успешно функционирует и будет только развиваться», — сказал Павел Малков.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на вторую очередь строительства комплекса, которое начнётся в этом году. Необходимые коммуникации в эксплуатацию введены.

Особое внимание губернатор обратил на социальную значимость комплекса в плане трудоустройства людей.

«Созданы высокооплачиваемые рабочие места и для нас важно дальнейшее развитие предприятия. Мы видим — есть серьезное взаимодействие с учебными заведениями, которые готовят специалистов. Сотрудничают и в области научно-исследовательских работ, которые потом ложатся в основу новых технологических процессов. Очень важно, что образовательные учреждения работают на реальный рынок», — отметил глава региона.