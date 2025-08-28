Пятница, 29 августа, 2025
Транспорт и дороги

Павел Малков рассказал о замене электричек и невозможности ускорить экспресс до Москвы

Алексей Самохин
Изображение от jplenio1 на Freepik

В Рязанской области обновили парк пригородных электричек. Пять из девяти старых электропоездов заменили на более современные составы после жалоб жителей на антисанитарию. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам губернатора, на маршрутах «Рязань – Сасово», «Рязань – Узуново» и «Рязань – Коломна» были заменены пять электропоездов, возраст которых достигал 38 лет. На их место вышли более новые составы, которые прошли капитальный ремонт.

Губернатор отметил, что по его поручению рабочая группа областного Минтранса и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) регулярно проводит проверки. По всем замечаниям, поступающим от пассажиров, ведется работа, и ЦППК отчитывается об устранении недостатков.

Павел Малков также поручил заместителю председателя правительства, министру транспорта и автодорог Павлу Супруну, ещё раз проверить состояние всех электричек. Кроме того, совместно с ЦППК будет проработана возможность размещения в вагонах специальных QR-кодов, по которым пассажиры смогут быстро оставлять свои жалобы. Подобная система обратной связи уже успешно действует на поездах, следующих в московском направлении.

Также губернатор рассказал о том, что ускорить экспресс Рязань — Москва или как-то изменить его расписание практически невозможно из-за того, что участок железной дороги на столицу один из самых высоконагруженных.

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.

Культура и события

Павел Малков рассказал о судьбе кинотеатра «Родина» в Рязани

В этом здании впервые в Рязанской области установят орган.
Власть и политика

Павел Малков встретился в Касимовском округе с Карин Кнайсль

Более полутора лет назад она переехала в наш регион. С тех пор Касимовская земля стала для Карин вторым домом.
Власть и политика

Павел Малков: Школьные автобусы и скорые в Рязани и области теперь будем обновлять в плановом режиме

По словам главы региона, за последние годы для нужд здравоохранения было закуплено 68 машин скорой помощи и 127 автомобилей неотложной помощи. В январе 2025 года в районные больницы отправили ещё 23 новых автомобиля.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Власть и политика

Губернатор Рязанской области рассказал, что будет с «наливайками»

В ходе эфира губернатор также предложил рассмотреть инициативу об увеличении минимальной площади для заведений общепита в жилых домах с 50 до 100 квадратных метров.
Общество

Капремонт и новая мебель: мэр Рязани Артёмов рассказал о готовности школ к 1 сентября

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов лично проверил, как образовательные учреждения города подготовились к новому учебному году.
Новости России

Стало известно, что происходило в семье погибшего мальчика в Артемовском

В частном доме, где жил найденный мертвым 8-летний мальчик...
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...