Павел Малков рассказал о замене электричек и невозможности ускорить экспресс до Москвы

В Рязанской области обновили парк пригородных электричек. Пять из девяти старых электропоездов заменили на более современные составы после жалоб жителей на антисанитарию. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам губернатора, на маршрутах «Рязань – Сасово», «Рязань – Узуново» и «Рязань – Коломна» были заменены пять электропоездов, возраст которых достигал 38 лет. На их место вышли более новые составы, которые прошли капитальный ремонт.

Губернатор отметил, что по его поручению рабочая группа областного Минтранса и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) регулярно проводит проверки. По всем замечаниям, поступающим от пассажиров, ведется работа, и ЦППК отчитывается об устранении недостатков.

Павел Малков также поручил заместителю председателя правительства, министру транспорта и автодорог Павлу Супруну, ещё раз проверить состояние всех электричек. Кроме того, совместно с ЦППК будет проработана возможность размещения в вагонах специальных QR-кодов, по которым пассажиры смогут быстро оставлять свои жалобы. Подобная система обратной связи уже успешно действует на поездах, следующих в московском направлении.

Также губернатор рассказал о том, что ускорить экспресс Рязань — Москва или как-то изменить его расписание практически невозможно из-за того, что участок железной дороги на столицу один из самых высоконагруженных.