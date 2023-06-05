Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков 4 июня вместе с главой администрации Рязани Виталием Артёмовым и представителями региональных министерств совершил прогулку по Дашково-Песочне. За этот рязанский микрорайон проголосовало большинство пользователей telegram-канала главы региона в опросе, в котором он выяснял, куда ему нужно отправиться в первую очередь.
По словам Малкова, в микрорайоне много проблем, но и вместе с этим — большое поле для работы. Он обратил внимание, что местные жители неравнодушно относятся к месту своего жительства и хотят сделать его красивым и ухоженным.
Глава региона осмотрел ход благоустройства Черезовских прудов. Оно проводится по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас на объекте ведутся работы, но пока что это только одна локация. В Дашково-Песочне много других водоёмов и зелёных зон, которые также важно благоустраивать.
По его словам нет «волшебных решений» в данной ситуации. В приоритете – расширение существующего выезда и формирование программы развития дорожной сети. Также необходимо развивать транспортную сеть и направить в микрорайон новые автобусы.
Павел Малков также посетил площадку, где ударными ведётся строительство госпиталя Минобороны РФ. Со стороны региона там будет создана инфраструктура: построены дороги, выложены тротуары, сделаны парковка, ливневая канализация, а также остановка.
Ещё одной площадкой, где запланировано строительство значимого объекта в Дашково-Песочне, является поликлиника №11. Губернатор осмотрел место и заявил: строительство медучреждение начнётся в 2024 году.
Также глава региона посетил культурно-досуговый центр «Октябрь». Здание построено в 1981 году, и с тех пор здесь ни разу не проводился комплексный ремонт. Внешне объект представляет собой печальное зрелище:
Ещё губернатору удалось побывать в библиотеке-филиале №7 на улице Зубковой.
По итогу прогулки Павел Малков зафиксировали несколько десятков решений и поручений.