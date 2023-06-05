Понедельник, 5 июня, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

7info7

Губернатор Рязанской области Павел Малков 4 июня вместе с главой администрации Рязани Виталием Артёмовым и представителями региональных министерств совершил прогулку по Дашково-Песочне. За этот рязанский микрорайон проголосовало большинство пользователей telegram-канала главы региона в опросе, в котором он выяснял, куда ему нужно отправиться в первую очередь.

По словам Малкова, в микрорайоне много проблем, но и вместе с этим — большое поле для работы. Он обратил внимание, что местные жители неравнодушно относятся к месту своего жительства и хотят сделать его красивым и ухоженным.

Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани
Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

Глава региона осмотрел ход благоустройства Черезовских прудов. Оно проводится по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас на объекте ведутся работы, но пока что это только одна локация. В Дашково-Песочне много других водоёмов и зелёных зон, которые также важно благоустраивать.

— Целые районы внутри Дашково-Песочни построены без проектирования дорожной сети. В час пик жители не могут выехать из своего двора. Это в полной мере касается и основного выезда из Дашково-Песочни, — обратил внимание Малков.

По его словам нет «волшебных решений» в данной ситуации. В приоритете – расширение существующего выезда и формирование программы развития дорожной сети. Также необходимо развивать транспортную сеть и направить в микрорайон новые автобусы.

— Симптомом безответственного подхода к проектированию застройки стал конфликт из-за шлагбаума на улице Соколова. Во время прогулки ко мне неоднократно подходили жители с просьбой разрешить этот вопрос. Выехал на место и выслушал обе стороны конфликта. Поручил разобраться с предысторией передачи дороги и сложившейся ситуацией с сервитутом, а также предложить комплексное решение по развитию дорог построенного там комплекса многоэтажных домов, — заявил губернатор.

Павел Малков также посетил площадку, где ударными ведётся строительство госпиталя Минобороны РФ. Со стороны региона там будет создана инфраструктура: построены дороги, выложены тротуары, сделаны парковка, ливневая канализация, а также остановка.

— В «Мамином сквере» пообщался с активистами района. Обсудили много вопросов: взаимодействие с органами общественного самоуправления, содержание парков, дорогу до поликлиники, поддержку инвалидов и многое другое. Зафиксировали все предложения, — отметил Малков.

Ещё одной площадкой, где запланировано строительство значимого объекта в Дашково-Песочне, является поликлиника №11. Губернатор осмотрел место и заявил: строительство медучреждение начнётся в 2024 году.

— Работаем над тем, чтобы ускорить строительство и начать уже в этом году, — сказал Малков.

Также глава региона посетил культурно-досуговый центр «Октябрь». Здание построено в 1981 году, и с тех пор здесь ни разу не проводился комплексный ремонт. Внешне объект представляет собой печальное зрелище:

— Поручил подготовить проект на реконструкцию здания и прилегающей территории, — пишет Павел Малков.

Ещё губернатору удалось побывать в библиотеке-филиале №7 на улице Зубковой.

— Здесь завершается ремонт, будет современное пространство для чтения, общения и отдыха. До конца месяца библиотека откроет свои двери для читателей всех возрастов. Договорились помочь пополнить фонды, — отметил он.

По итогу прогулки Павел Малков зафиксировали несколько десятков решений и поручений.

— Каждое из них будет детально проработано. Продолжим поездки по микрорайонам города и встречи с горожанами. Сидя в кабинетах, невозможно решать накопившиеся проблемы, — отметил он.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Главным врачом Сасовского ММЦ назначен Вагид Махмудов

Экс-руководитель медучреждения Юлия Колчева сложила полномочия по собственному желанию.

6 июня в Рязанской области ожидается до +22 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на вторник, 6 июня.

В Солотче ликвидировали лесной пожар

Причиной возгорания стала гроза.

5 фильмов и сериалов про отношения матери и дочери 

Советуем пять фильмов и сериалов, в разной степени посвященных отношениям между матерью и дочкой (или дочками). В подборке – драмеди с Аглаей Тарасовой, оскароносный хит и экранизация классики. 

Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

В этом сезоне хоккеисты-любители, представляющие Рязанскую область в Финале Фестиваля НХЛ, достигли особых успехов.

Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

Сотрудники очистили от выброшенных покрышек больше 2 километров территории. Также изношенные шины сдали работники завода и горожане.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

В результате столкновения ГАЗели и ГАЗ скорой помощи пострадали 4 человека.

«Открытие Авто»: индийские автоконцерны могут закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте

По итогам 2022 года индийский автомобильный рынок впервые вошел в тройку крупнейших в мире после китайского и американского.

В рязанской Горроще произошло ДТП

Дорожная авария случилась днём 5 июня на улице Татарской.

В Ставропольском крае таможенники изъяли сотню контрафактных Чебурашек

Инспекторы обнаружили в автобусе плюшевые игрушки и 350 килограммов "брендовой" одежды.

На дорогах Рязани появилась новая разметка выделенных полос для общественного транспорта

В соцсетях развернулась бурная дискуссия: мнения рязанцев об эффективности такого решения разделились.

Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

Награждение победителей проектов "Медиапритяжение" и "Российская школьная весна" прошло в Москве и Ставрополе.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации