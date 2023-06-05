Павел Малков рассказал о своей прогулке по Дашково-Песочне в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков 4 июня вместе с главой администрации Рязани Виталием Артёмовым и представителями региональных министерств совершил прогулку по Дашково-Песочне. За этот рязанский микрорайон проголосовало большинство пользователей telegram-канала главы региона в опросе, в котором он выяснял, куда ему нужно отправиться в первую очередь.

По словам Малкова, в микрорайоне много проблем, но и вместе с этим — большое поле для работы. Он обратил внимание, что местные жители неравнодушно относятся к месту своего жительства и хотят сделать его красивым и ухоженным.

Глава региона осмотрел ход благоустройства Черезовских прудов. Оно проводится по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас на объекте ведутся работы, но пока что это только одна локация. В Дашково-Песочне много других водоёмов и зелёных зон, которые также важно благоустраивать.

— Целые районы внутри Дашково-Песочни построены без проектирования дорожной сети. В час пик жители не могут выехать из своего двора. Это в полной мере касается и основного выезда из Дашково-Песочни, — обратил внимание Малков.

По его словам нет «волшебных решений» в данной ситуации. В приоритете – расширение существующего выезда и формирование программы развития дорожной сети. Также необходимо развивать транспортную сеть и направить в микрорайон новые автобусы.

— Симптомом безответственного подхода к проектированию застройки стал конфликт из-за шлагбаума на улице Соколова. Во время прогулки ко мне неоднократно подходили жители с просьбой разрешить этот вопрос. Выехал на место и выслушал обе стороны конфликта. Поручил разобраться с предысторией передачи дороги и сложившейся ситуацией с сервитутом, а также предложить комплексное решение по развитию дорог построенного там комплекса многоэтажных домов, — заявил губернатор.

Павел Малков также посетил площадку, где ударными ведётся строительство госпиталя Минобороны РФ. Со стороны региона там будет создана инфраструктура: построены дороги, выложены тротуары, сделаны парковка, ливневая канализация, а также остановка.

— В «Мамином сквере» пообщался с активистами района. Обсудили много вопросов: взаимодействие с органами общественного самоуправления, содержание парков, дорогу до поликлиники, поддержку инвалидов и многое другое. Зафиксировали все предложения, — отметил Малков.

Ещё одной площадкой, где запланировано строительство значимого объекта в Дашково-Песочне, является поликлиника №11. Губернатор осмотрел место и заявил: строительство медучреждение начнётся в 2024 году.

— Работаем над тем, чтобы ускорить строительство и начать уже в этом году, — сказал Малков.

Также глава региона посетил культурно-досуговый центр «Октябрь». Здание построено в 1981 году, и с тех пор здесь ни разу не проводился комплексный ремонт. Внешне объект представляет собой печальное зрелище:

— Поручил подготовить проект на реконструкцию здания и прилегающей территории, — пишет Павел Малков.

Ещё губернатору удалось побывать в библиотеке-филиале №7 на улице Зубковой.

— Здесь завершается ремонт, будет современное пространство для чтения, общения и отдыха. До конца месяца библиотека откроет свои двери для читателей всех возрастов. Договорились помочь пополнить фонды, — отметил он.

По итогу прогулки Павел Малков зафиксировали несколько десятков решений и поручений.