Павел Малков рассказал о дальнейшем развитии Рязанской ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу. Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что стенд региона на выставке был ярким, интересным и популярным, привлекший более 3,5 миллионов посетителей. Об этом сообщается на сайте правительства.

— Грандиозный проект, реализован по решению нашего президента, рекордное количество посетителей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Вчера я был там, на церемонии закрытия, принял участие во встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, – сказал Малков. – Очень много труда вложил наш коллектив в создание стенда Рязанской области, его работу на выставке. Огромное количество положительных отзывов получили. Для нас это была прекрасная возможность показать наш потенциал. А еще это стимул становиться лучше, использовать и реализовывать все, что мы там для себя отметили у коллег.

Губернатор выразил признательность всем участникам, внесшим вклад в успешную работу региона на выставке, и напомнил о решении президента РФ сохранить наследие выставки в Московском Национальном центре «Россия», а также создать филиалы в регионах, включая Рязанскую область. Он поручил организовать все необходимые мероприятия для создания площадки региона в Национальном центре и на Рязанской ВДНХ в соответствии с новой концепцией. На Рязанской ВДНХ уже восстановлено восемнадцать павильонов из двадцати одного. Остальные будут восстановлены в ближайшее время или воссозданы заново.

Продолжается работа по благоустройству территории, а также прорабатываются планы по интеграции Рязанской ВДНХ с другими общественными территориями, например, с Лесопарком и Садом юннатов.