Вторник, 9 июля, 2024

Павел Малков рассказал о дальнейшем развитии Рязанской ВДНХ

Автор: 7info7

Опубликовано

Губернатор Павел Малков
Павел Малков, фото правительства Рязанской области

Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу. Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что стенд региона на выставке был ярким, интересным и популярным, привлекший более 3,5 миллионов посетителей. Об этом сообщается на сайте правительства.

—  Грандиозный проект, реализован по решению нашего президента, рекордное количество посетителей. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Вчера я был там, на церемонии закрытия, принял участие во встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, – сказал Малков. – Очень много труда вложил наш коллектив в создание стенда Рязанской области, его работу на выставке. Огромное количество положительных отзывов получили. Для нас это была прекрасная возможность показать наш потенциал. А еще это стимул становиться лучше, использовать и реализовывать все, что мы там для себя отметили у коллег.

Губернатор выразил признательность всем участникам, внесшим вклад в успешную работу региона на выставке, и напомнил о решении президента РФ сохранить наследие выставки в Московском Национальном центре «Россия», а также создать филиалы в регионах, включая Рязанскую область. Он поручил организовать все необходимые мероприятия для создания площадки региона в Национальном центре и на Рязанской ВДНХ в соответствии с новой концепцией. На Рязанской ВДНХ уже восстановлено восемнадцать павильонов из двадцати одного. Остальные будут восстановлены в ближайшее время или воссозданы заново.

Продолжается работа по благоустройству территории, а также прорабатываются планы по интеграции Рязанской ВДНХ с другими общественными территориями, например, с Лесопарком и Садом юннатов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани столкнулись грузовик и мотоциклист

Мэрия попросила жителей беречь арт-объект «Я люблю Канищево»

Выпускникам ставропольского медуниверситета включили порно во время обращения Мурашко

Предприятия Рязанской области высоко оценивают работу Регионального центра компетенций

Неожиданный актёрский дуэт Киркорова и Дорохова увидят зрители в комедии «Братья»

Более 5 тонн черной смородины собрали в хозяйствах Рязанской области

В Рязани в березовой роще убрали мусор

Кого не коснётся прогрессивная шкала НДФЛ, рассказали в Госдуме

На площади Новаторов в Рязани сбили девушку — соцсети

Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Майор и Меймун»

ТНТ приступил к съёмкам нового грандиозного реалити в Колумбии

Рязанская область присоединится к всероссийской акции «Везу детей безопасно»