Павел Малков поздравил рязанцев с Днём строителя

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям региона в связи с Днем строителя.

Глава региона отметил: «Благодаря труду строителей меняется облик Рязанской области – результаты видны в каждом муниципалитете. За последние годы создано 108 новых социальных объектов: школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения. Реализуются масштабные проекты по строительству жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов».

Павел Малков поблагодарил строителей за труд, профессионализм и умение доводить начатое до конца. Он подчеркнул, что от качества их работы зависит, как будут жить люди, насколько комфортными и современными станут города и села.