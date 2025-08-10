Воскресенье, 10 августа, 2025
Павел Малков поздравил рязанцев с Днём строителя

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям региона в связи с Днем строителя.

Глава региона отметил: «Благодаря труду строителей меняется облик Рязанской области – результаты видны в каждом муниципалитете. За последние годы создано 108 новых социальных объектов: школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения. Реализуются масштабные проекты по строительству жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов».

Павел Малков поблагодарил строителей за труд, профессионализм и умение доводить начатое до конца. Он подчеркнул, что от качества их работы зависит, как будут жить люди, насколько комфортными и современными станут города и села.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Происшествия

Днем 10 августа в Рязанской области уничтожен один БПЛА

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Погода

Дождь с грозой пройдет в Рязанской области 11 августа

Ночью осадков не прогнозируется, местами туман. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.
Происшествия

Нежилой дом сгорел ночью в Рязанской области

На место происшествия, по информации очевидцев, выезжала одна единица техники МЧС. Никто из людей не пострадал.
Происшествия

Автобус сбил курьера на электровелосипеде в Рязани

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Под колесами автобуса №17 оказался курьер "Яндекс Лавки". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС опубликовал фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Сотрудники ЗАГСа поздравили новоиспеченные семьи. К пожеланиям присоединились жители Рязани в комментариях.
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка электросамокатом в Рязани

Около ТЦ «Барс» курьер Яндекса на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Виновник с места происшествия скрылся.
Религия

На фестивале «Битва на Воже» вознесли молитвы о воинах, павших в историческом сражении

Больше двух десятилетий в последний месяц лета в рязанском селе Глебово-Городище проходит военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Он посвящен сражению 1378 года, которое ознаменовалось победой русских войск под командованием благоверного князя Димитрия Донского над войском Золотой Орды, возглавляемым мурзой Бегичем.
Власть и политика

Павел Малков поставил задачу делать фестиваль «Небо России» масштабнее и интереснее

При поддержке Правительства Рязанской области в последнее время проект получил серьезное развитие: для проведения «Неба России» выделена своя площадка в Спасском районе, расширяется инфраструктура для посетителей и спортсменов, предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа.