Павел Малков поручил составить карту социальных объектов в Рыбновском районе

Карта необходима для развития социальной инфраструктуры и должна содержать данные о действующих ФАПах, детских садах и школах, а также объектах, которые нужно создать.

Как отметил врио губернатора Рязанской области в ходе поездки в Рыбновский район, администрации следует грамотно расставить приоритеты с учётом мнения жителей и приступать к реализации проектов.

Также в ходе поездки Павел Малков обратил внимание на некоторые проблемные вопросы.

Для реализации второго этапа строительства дороги от села Шехмино до села Сельцы необходимо вывести земли под дорогой из собственности Минобороны в собственность региона. Вице-губернатора дано соответствующее поручение.

В Рыбном врио рязанского губернатора отметил проблемы с сетями холодного водоснабжения. По его словам, для их решения будут привлекаться федеральные средства.