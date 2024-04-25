Павел Малков ответил на вопросы рязанцев во время прямого эфира

24 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков провел прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого ответил на вопросы жителей региона.

Губернатор отвечал на вопросы жителей в течение часа. Они касались самых разных сфер развития региона, включая здравоохранение, социальную инфраструктуру, приведение в порядок дорог, обновление парка общественного транспорта, благоустройство территорий. Речь шла о развитии системы «Безопасный город», противодействии распространению наркотиков, борьбе с шелкопрядом и другом.

Павел Малков рассмотрел обращения по обеспечению льготными лекарственными препаратами. В настоящее время их нехватка дополняется путем отдельных оперативных закупок. Одновременно создается электронная персонифицированная система обеспечения лекарствами, которую запустят в июне, она позволит автоматизировать и усовершенствовать процессы. Губернатор поручил министерству здравоохранения Рязанской области проработать все обращения граждан на тему льготных лекарств и по каждому доложить.

По поручению Губернатора прорабатываются вопросы строительства новой школы в ДПР 7, 7А и здания школы № 28 в Мервино. Проекты подготовлены, земельные участки выделены. Поданы заявки на включение объектов в федеральную адресную инвестиционную программу. Работы начнутся незамедлительно, как только будут выделены средства. В целом в регионе сейчас строятся пять школ: в Рязани, Касимове, Сараевском и Скопинском районах. В ближайших планах — возведение школы в районе стадиона Спартак в Рязани и второй очереди для Дядьковской средней школы. Помимо этого идет подготовка к строительству школы для одаренных детей в Мервино. «Регион вошел в число пилотных субъектов, где по решению Президента РФ построят школы с самыми передовыми подходами и методами обучения. Проект имеет для нас особую важность. Федеральные деньги на строительство уже выделены. Школа станет не только гордостью области, но и серьезным импульсом для развития всего микрорайона», — сказал Павел Малков.

В регионе ведется работа и по другим инфраструктурным объектам. Губернатор заявил, что в августе планируется завершение строительства нового военного госпиталя в Рязани.

Возведение новой крупной поликлиники в Дашково-Песочне уже идет, в начале 2026 года она примет первых пациентов. Также в этом году начнется финансирование ремонта здания Художественного училища, который не проводился многие годы.

Губернатор поставил задачу министерству территориальной политики региона сформировать новый график поездок по муниципалитетам для контроля исполнения поручений и обсуждения новых задач. Павел Малков подчеркнул, что в ближайшее время будет запущен опрос жителей области для определения того МО, который нужно посетить в первую очередь.

Павел Малков подчеркнул, что министерства, ведомства, главы администраций отработают все обращения рязанцев, поступившие к прямому эфиру. «Вопросы, которые не прозвучали, обязательно будут в кратчайшие сроки отработаны, — сказал он. — Всем спасибо за обращения, неравнодушное отношение к Рязанской области и всему, что здесь происходит».