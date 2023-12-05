Павел Малков оценил уборку Рязани от снега

На заседании областного правительства во вторник, 5 декабря, глава региона обратил внимание на большое количество обращений жителей Рязани по теме уборки города от снега.

Малков задал вопрос главе администрации Виталию Артемову, какие меры принимаются в городе с учетом обильных осадков в декабре.

Артемов проинформировал членов заседания, что в зимний период штаб дирекции благоустройства города увеличен, привлекаются дополнительные силы. Каждый день на уборку города выходит около 140 единиц техники. С улиц города уже вывезено около 9 тысяч тонн снега, что практически в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что координация работы федеральных, региональных и муниципальных сил по уборке снега выстроена:

Очень серьезно нарастили силы. Результат виден. Будем и дальше совершенствовать работу в этом направлении, приобретать новую технику.