Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков оценил уборку Рязани от снега

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

На заседании областного правительства во вторник, 5 декабря, глава региона обратил внимание на большое количество обращений жителей Рязани по теме уборки города от снега.

Малков задал вопрос главе администрации Виталию Артемову, какие меры принимаются в городе с учетом обильных осадков в декабре.

Артемов проинформировал членов заседания, что в зимний период штаб дирекции благоустройства города увеличен, привлекаются дополнительные силы. Каждый день на уборку города выходит около 140 единиц техники. С улиц города уже вывезено около 9 тысяч тонн снега, что практически в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что координация работы федеральных, региональных и муниципальных сил по уборке снега выстроена:

Очень серьезно нарастили силы. Результат виден. Будем и дальше совершенствовать работу в этом направлении, приобретать новую технику.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах