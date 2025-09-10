Среда, 10 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что перед началом спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», состоявшейся сегодня на стадионе «Рязань-Арена», он провел рабочую встречу с мастером спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Захаром Петровым и председателем рязанского отделения Федерации каноэ России Владимиром Лыгиным.

Глава региона отметил: «Недавно Захар Петров стал пятикратным чемпионом мира, а сегодня уже готовится к новым стартам. Поговорили о развитии гребли на байдарках и каноэ в регионе: поддержке спортсменов, детском спорте и проведении соревнований. Обсудили создание спортивной инфраструктуры, в частности, проект тренировочной базы непосредственно в Рязани». 

Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области. По его словам, самое необходимое будет сделано уже сейчас, все остальное — запланировано на ближайшие годы.

Сегодня, 10 сентября, в «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.

Напомним, Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира, заняв первое место на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м. 

Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области.
Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области.

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...

Последние новости

Медицина

Элика и Арсений родились в августе в Рязанском перинатальном центре

В последний летний месяц в перинатальном центре зарегистрировали 51 мальчика и 61 девочку.
Общество

Три новые детские площадки появились в микрорайоне Канищево в Рязани

Было уложено безопасное ударопоглощающее покрытие, размещены игровые комплексы, установлены лавочки.
Экономика и бизнес

Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.
Транспорт и дороги

На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.
Транспорт и дороги

Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

Уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.
Общество

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

На 100% возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен, на 80% выполнен монтаж внутренних перегородок.