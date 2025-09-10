Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что перед началом спортивно-оздоровительной акции «Зарядка с чемпионом», состоявшейся сегодня на стадионе «Рязань-Арена», он провел рабочую встречу с мастером спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Захаром Петровым и председателем рязанского отделения Федерации каноэ России Владимиром Лыгиным.

Глава региона отметил: «Недавно Захар Петров стал пятикратным чемпионом мира, а сегодня уже готовится к новым стартам. Поговорили о развитии гребли на байдарках и каноэ в регионе: поддержке спортсменов, детском спорте и проведении соревнований. Обсудили создание спортивной инфраструктуры, в частности, проект тренировочной базы непосредственно в Рязани».



Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области. По его словам, самое необходимое будет сделано уже сейчас, все остальное — запланировано на ближайшие годы.

Сегодня, 10 сентября, в «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.

Напомним, Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира, заняв первое место на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500 м.