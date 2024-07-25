Павел Малков обсудил на совещании социально-экономическое развитие РФ

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в установочном совещании с председателями комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ. Совещание провел помощник Президента России, Секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

В совещании принял участие заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин.

Во вступительном слове Алексей Дюмин обозначил задачи, которые стоят перед комиссиями Госсовета, подчеркнув необходимость обеспечения преемственности работы по поручениям, которые давал Президент РФ. Основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в российских субъектах национальных целей развития, определенных главой государства. Вновь созданное Управление Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета будет осуществлять всестороннюю поддержку деятельности комиссий.

Комментируя итоги, Алексей Дюмин подчеркнул: «Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус».

Павел Малков отметил в своем комментарии:

«С коллегами обсудили основные направления работы комиссий Госсовета. Растет роль и ответственность регионов в развитии страны. Вместе с федеральными министерствами нам предстоит подготовить параметры нацпроектов. Они основаны на целях развития, которые обозначил Владимир Владимирович Путин. Как председатель комиссии по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», в качестве приоритетов выделяю развитие малого и среднего предпринимательства и повышение производительности труда. Будем усиливать диалог и совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, предлагать новые решения, которые позволят активно развиваться экономике страны и каждого региона. Благодарю нашего Президента за оказанное доверие. Приступаем к работе».

Напомним, Губернатор Рязанской области Павел Малков Указом Президента № 613 от 22 июля 2024 года назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».