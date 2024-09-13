Павел Малков: Экспорт — приоритетное направление развития Рязанской области

Экспорт — приоритетное направление развития Рязанской области. Об этом заявил губернатор Павел Малков на пленарном заседании VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который прошел в регионе 12 и 13 сентября.

Форум организован Агентством развития бизнеса при поддержке Правительства Рязанской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Основная цель мероприятия — выработка важных решений в международной торговле и внедрение инновационных практик. В форуме приняли участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра (РЭЦ), а также делегации из Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Турции.

Основной темой пленарного заседания стало международное сотрудничество как ключ к успешному развитию. Павел Малков, открывая заседание, отметил важность мероприятия и подчеркнул, что за последние четыре года количество экспортеров в Рязанской области удвоилось, и рост продолжается. «Подобные форумы помогают наладить деловые связи, обсудить планы на будущее и оценить эффективность мер поддержки. Экспорт — это одно из приоритетных направлений развития региона, и мы активно работаем в этом направлении. Благодарим РЭЦ за всестороннюю поддержку. Рязанская область обладает диверсифицированной экономикой, и мы можем предложить нашим зарубежным партнёрам продукцию из самых разных отраслей», — сказал губернатор.

Малков также отметил, что федеральный центр оказывает беспрецедентную поддержку развитию экспорта, а на региональном уровне меры поддержки постоянно расширяются. В Рязанской области активно внедряются инструменты экспортного стандарта 2.0, а Центр поддержки экспорта вошёл в пятёрку лучших в стране. Доля несырьевого неэнергетического экспорта региона составляет более 90%, что делает область лидером в стране по экспорту кровельных и теплоизоляционных материалов, кожевенных изделий и электрораспределительной аппаратуры. Уже начата работа по освоению новых макрорегионов, таких как Африка, Латинская Америка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель в своем выступлении подчеркнул важность программы продвижения бренда «Сделано в России» и обозначил ключевые вызовы, с которыми сталкиваются российские компании на международных рынках. «Выход на глобальные рынки всегда требует значительных усилий и ресурсов. РЭЦ, как главный институт поддержки несырьевого экспорта, постоянно работает с министерствами и регионами для выявления и решения проблем, с которыми сталкиваются экспортеры», — отметил Генкель.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья отметил высокий уровень отношений между Кубой и Россией. В рамках форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Артемиса Республики Куба. Документ предусматривает сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

13 сентября форум продолжился круглыми столами, посвящёнными цифровым решениям в экспорте, и мастер-классами по работе с китайскими и турецкими партнёрами. Завершится второй день форума церемонией награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года».