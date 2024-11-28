Павел Малков: Изменились подходы к выполнению капремонта многоквартирных домов

Губернатор Павел Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области, на котором обсуждались проблемные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.

В ходе совещания шла речь об эффективности планирования программы и освоения средств, межведомственном взаимодействии, деятельности подрядных организаций в части соблюдения сроков, объемов и качества работ. В работе участвовали прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, заместитель Председателя Правительства региона Рустам Халиков, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк, и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексей Роготовский, руководители подразделений прокуратуры.

Губернатор поблагодарил прокуратуру за конструктивное взаимодействие. Он подчеркнул, что проблемы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов накапливались годами. Правительством региона принимаются меры для улучшения ситуации, выстраивается системная работа. Павел Малков отметил: «За два года удалось сделать ряд серьезных шагов. Объемы контрактации в этом году увеличились практически вдвое. Изменились условия взаимодействия с подрядными организациями и подходы к выполнению работ. Теперь они чаще проводятся одним подрядчиком по всем элементам в доме, что позволяет их синхронизировать. Продолжаем заниматься привлечением квалифицированных подрядных организаций, повышением качества работ и культуры производства».

Павел Малков сообщил о том, что подготовлены изменения в областной закон о капремонте, которые предусматривают проведение обследования технического состояния многоквартирных домов. Документ уже прошел первое чтение в областной Думе. В дальнейшем работа с нормативно-правовой базой в этой части будет продолжена. Это позволит структурировать законодательно все направление и обоснованно планировать программу капремонта.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев отметил положительные изменения в работе по капремонту многоквартирных домов и добавил, что многие направления по-прежнему требуют повышенного внимания. По его словам, не все подрядные организации справляются с обязательствами. «Вопросы реализации программы капремонта многоквартирных домов находятся под постоянным вниманием прокуратуры Рязанской области. Совместно с Правительством региона готовы принимать комплексные меры для повышения эффективности такой работы. От этого напрямую зависит качество жизни и благополучие людей», – сказал он.По итогам совещания принят ряд совместных решений, направленных на повышение эффективности работы в рамках программы капремонта. Губернатор Павел Малков поручил зампреду Правительства региона Рустаму Халикову представить предложения по улучшению работы регионального Фонда капитального ремонта, в том числе внедрению цифровых сервисов, которые позволят в онлайн-режиме видеть актуальную информацию по выполненному капремонту. Также поставлена задача тщательно отработать все поступившие жалобы граждан и принять соответствующие меры.