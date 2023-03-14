Павел Малков: Должно быть налажено жизнеобеспечение населённых пунктов в зоне паводка

Должно быть налажено жизнеобеспечение населенных пунктов в зоне паводка. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе заседания правительства Рязанской области 14 марта.

Глава региона отметил, что наблюдается резкий подъем уровня воды в реках, ряд из них уже вышли из берегов. В некоторых районах, таких как Ряжский, Пронский, Сапожковский, Спасский, Сараевский, Скопинский, оказались подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Под водой оказались 11 низководных мостов, как и прогнозировало МЧС.

«С этой ситуацией работаем все вместе: МЧС, муниципальные образования, соответствующие ведомства. Прошу контроль не снижать. Впереди у нас полноценное половодье. Вода в реках будет прибывать. Осадки тоже не исключаются в ближайшие дни. Поэтому должна быть обеспечена полная готовность. Алгоритмы действий у нас отработаны, КЧС проведены. Обязательно должно быть налажено жизнеобеспечение всех населенных пунктов. В первую очередь это касается тех сёл, которые могут быть полностью отрезаны водой, – сказал губернатор. – Надо минимизировать на этот период неудобства для жителей. Обеспечить их всех необходимым: продуктами, медобслуживанием, связью. Также надо эффективно бороться с подтоплениями в населенных пунктах, где это есть».

Павел Малков обратился к главам муниципальных образований с просьбой держать на личном контроле ситуацию и круглосуточно совместно с МЧС отслеживать обстановку в населенных пунктах в зоне паводка.

Главу администрации г. Рязани попросил обратить внимание на состояние ливневой канализации в городе, особенно в местах, где были подтопления в минувшие выходные из-за непогоды.

«Действующая система ливневой канализации должна полноценно работать. При строительстве новых объектов она тоже предусматривается. Эта инфраструктура должна развиваться в городе», – сказал Павел Малков.

Губернатор также подчеркнул, что уже сейчас надо начинать готовиться к следующей зиме с учетом недоработок в текущем сезоне. Глава региона отметил, что было серьезно увеличено количество тяжелой уборочной техники, впервые закуплены и применялись реагенты, открыты новые полигоны для складирования снега, набран новый персонал.

«Ситуация в чем-то изменилась к лучшему. Но из-за ледяных дождей с уборкой тротуаров в городе не справились. Поэтому к следующей зиме нужна специальная компактная техника для механизированной уборки тротуаров и специальный гранулированный реагент. Надо уже сейчас всем этим заниматься, чтобы в следующем году таких проблем уже не было в Рязани».