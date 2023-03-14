Павел Малков: Должно быть налажено жизнеобеспечение населённых пунктов в зоне паводка

Должно быть налажено жизнеобеспечение населенных пунктов в зоне паводка. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе заседания правительства Рязанской области 14 марта.
Глава региона отметил, что наблюдается резкий подъем уровня воды в реках, ряд из них уже вышли из берегов. В некоторых районах, таких как Ряжский, Пронский, Сапожковский, Спасский, Сараевский, Скопинский, оказались подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Под водой оказались 11 низководных мостов, как и прогнозировало МЧС.
Павел Малков обратился к главам муниципальных образований с просьбой держать на личном контроле ситуацию и круглосуточно совместно с МЧС отслеживать обстановку в населенных пунктах в зоне паводка.
Главу администрации г. Рязани попросил обратить внимание на состояние ливневой канализации в городе, особенно в местах, где были подтопления в минувшие выходные из-за непогоды.
Губернатор также подчеркнул, что уже сейчас надо начинать готовиться к следующей зиме с учетом недоработок в текущем сезоне. Глава региона отметил, что было серьезно увеличено количество тяжелой уборочной техники, впервые закуплены и применялись реагенты, открыты новые полигоны для складирования снега, набран новый персонал.
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