Павел Малков 18 июня провел заседание правительства Рязанской области

18 июня губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором обсуждался ряд актуальных вопросов развития муниципалитетов, результаты работы органов власти по поручениям главы региона и обращениям граждан из социальных сетей. Также были одобрены несколько законопроектов, направленных на качественную организацию летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержку социально ориентированных НКО, агропредприятий, предпринимателей, работающих в сфере туризма.

Губернатор в начале заседания сообщил о том, что три рязанских проекта вошли в число победителей по итогам смотра-конкурса Всероссийского архитектурного фестиваля, который проходил недавно в Тюмени. Золотой диплом у проекта «Рязанская ВДНХ», два серебряных — у проектов «Туристский код г. Рязани» и «Туристский код г. Касимова». Павел Малков отметил, что такая высокая оценка экспертов Союза архитекторов России является стимулом работать еще лучше в дальнейшем. «Работа продолжается. Регион участвует в федеральном пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия. В области много памятников. Постепенно будем приводить их все в порядок», — сказал губернатор. — В следующем году Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Рязани. Для нас это тоже серьезный стимул и прекрасная возможность изучить лучший опыт по сохранению и восстановлению памятников архитектуры». Павел Малков поручил вице-губернатору Артему Бранову курировать со стороны региона подготовку к фестивалю.

По поручению губернатора в деревне Марково Рыбновского района строится новый ФАП, который будет обслуживать жителей восьми близлежащих деревень. Министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что завершен первый этап возведения модульных конструкций, уже закуплено необходимое оборудование, ведется благоустройство территории. В ноябре текущего года медучреждение начнет работать. Также, комментируя обращение из соцсетей от жительницы с. Льгово Рязанского района, министр сообщил о том, что в новой амбулатории, которая сейчас строится, сохранится кабинет для сбора анализов, он будет работать в прежнем режиме.

В рамках поручения главы региона министерством ТЭК и ЖКХ области проведен конкурсный отбор, по итогам которого 19 муниципальных образований получат региональные субсидии общей суммой 30 млн рублей на создание 189 контейнерных площадок в населенных пунктах, где проблема вывоза мусора наиболее острая. В частности, в Пронском районе появятся 23 дополнительные площадки для сбора ТКО. Кроме того, губернатор дал поручение представить предложения, касающиеся дальнейшего взаимодействия с регоператором «Эко-Пронск» в части качественного вывоза мусора с контейнерных площадок в Рязани и других муниципалитетах. Сейчас этот вопрос остается проблемным, ТКО вывозятся либо частично, либо несвоевременно, образуются стихийные свалки. «Отношения в целом абсолютно неконструктивные. Министерство ТЭК и ЖКХ прошу подключиться и проработать дальнейшие действия в этом вопросе. Так, как сейчас ведется работа, не пойдет!», — заявил Павел Малков.

Глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов доложил о ликвидации последствий непогоды: 13 июня во время урагана в селе Болонь пострадали кровли 4 многоквартирных домов. Поврежденные крыши временно накрыли пленкой, их ремонт проведут в кратчайшие сроки за счет средств резервного фонда муниципалитета. При поддержке министерства ТЭК и ЖКХ решен вопрос с обеспечением необходимыми стройматериалами.

Глава администрации г. Рязани Виталий Артемов рассказал о работах, проводимых службой благоустройства в связи с ливневыми дождями. Так, 17 июня за полчаса в Рязани выпало около трети месячной нормы осадков. Сильный ветер, которым сопровождалась гроза, повалил 27 деревьев, несколько баннеров. Экстренные городские службы перевели на усиленный режим работы, ведется устранение последствий непогоды, в том числе откачка воды на подтопленных территориях. Продолжается плановое благоустройство городских территорий: окос травы в зеленых зонах, скверах, на въездах в город, регулярно проводится уборка на конечных остановках общественного транспорта.

Павел Малков также поручил главам администраций муниципальных образований обратить особое внимание на участки, где растет борщевик. «В летний сезон необходимо особенно тщательно следить за такими территориями. Многие местные предприятия готовы помогать. Прошу своевременно выявлять такие очаги и принимать соответствующие меры», — добавил губернатор.