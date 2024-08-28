Павел Дуров под судебным надзором во Франции: обвинения и ограничения

Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции и не может покидать страну, пока не внесёт залог в размере 5 миллионов евро, сообщает РИА Новости.
Дурову предъявлены обвинения по шести правонарушениям, включая администрирование онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций. После освобождения под залог он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.
Среди предъявленных обвинений числятся:
соучастие в распространении детской порнографии в составе организованной группы;
участие в незаконном обороте наркотиков;
мошенничество в составе организованной группы;
соучастие в преступном сообществе с целью совершения преступлений;
администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций в составе организованной группы;
отказ предоставить информацию или документы по запросу уполномоченных органов;
сокрытие преступлений в составе организованной группы;
оказание услуг криптологии, обеспечивающих конфиденциальность, без необходимого заявления.