Павел Дуров под судебным надзором во Франции: обвинения и ограничения

Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции и не может покидать страну, пока не внесёт залог в размере 5 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Дурову предъявлены обвинения по шести правонарушениям, включая администрирование онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций. После освобождения под залог он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Среди предъявленных обвинений числятся:

соучастие в распространении детской порнографии в составе организованной группы;

участие в незаконном обороте наркотиков;

мошенничество в составе организованной группы;

соучастие в преступном сообществе с целью совершения преступлений;

администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций в составе организованной группы;

отказ предоставить информацию или документы по запросу уполномоченных органов;

сокрытие преступлений в составе организованной группы;

оказание услуг криптологии, обеспечивающих конфиденциальность, без необходимого заявления.