Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

Патруль полиции в Рязани задержал рецидивиста по подозрению в хранении наркотиков

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патрульные полицейские на улице Фирсова в Рязани задержали подозрительного мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться в ближайшем дворе.

Полицейские догнали мужчину и по его нервному поведению предположили, что у него при себе есть наркотики. Удалось установить, что 32-летний рязанец ранее был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, причинение средней тяжести вреда здоровью и организацию наркопритона.

Подозреваемого препроводили в полицейский отдел. Оперативники подразделения по наркоконтролю МВД по Советскому району Рязани нашли при личном досмотре у мужчины самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это 0,7 грамма синтетического наркотика. Вещество изъяли.

Следователи следственного подразделения ОМВД по Советскому району Рязани возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает до 10 лет заключения. Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

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