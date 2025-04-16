Пассажиропоток на железнодорожных вокзалах Рязани увеличился почти на 8%

В январе-марте 2025 года с железнодорожных вокзалов Рязани отправились 413,1 тыс. человек, что на 7,8 % больше, чем годом ранее. Из них 260 тыс. пассажиров воспользовались пригородными электричками, 153,1 тыс. – поездами дальнего следования.

С вокзала Рязань-1 пассажиры чаще всего уезжали в Москву, а также Челябинск, Самару, Ульяновск и Уфу. С вокзала Рязань-2 наиболее востребованными были рейсы в южном направлении — в Сочи, Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Севастополь и Симферополь, в северном – в Санкт-Петербург. Самые популярные у населения маршруты в пригородном сообщении – в Рыбное, Шилово, Сасово и Ряжск, а также в сторону Подмосковья.

Кроме того, услугой помощи и сопровождения на вокзалах воспользовались 500 маломобильных пассажиров. Ежесуточно через железнодорожные вокзалы Рязани курсируют 44 пары поездов дальнего следования и 34 пары – пригородного сообщения.