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Понедельник, 21 марта, 2022

Пассажирка такси погибла в ДТП на МКАД

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Пассажирка такси погибла в ДТП на МКАД

7info

В результате столкновения такси с убиравшей территорию машиной коммунальных служб погибла пассажирка, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

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ДТП случилось 21 марта на 43-м километре МКАД с внешней стороны.

— В результате аварии пассажирка такси — молодая девушка, от полученных травм скончалась, — сообщает Госавтоинспекция.

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