Пассажир автобуса, попавшего в ДТП на Невском, рассказал об аварии

Один из пострадавших в ДТП на площади Восстания в Санкт-Петербурге пассажиров автобуса ушёл с места аварии самостоятельно и позже обратился в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника, мужчину отпустили домой на лечение. Своей историей 26-летний петербуржец поделился с изданием «Фонтанка».

«Все в нашей части автобуса вылетели со своих мест, стёкла были разбиты. Те, кто сидел прямо сзади, оказались в крови, у них, думаю, были сотрясения. После столкновения мы оставались на своих местах, помогали друг другу встать и осмотреться. Скорая быстро приехала и начала оказывать помощь тем, кому было хуже всего. В автобусе, если не ошибаюсь, находилось два ребёнка. Водителя я толком не видел, позже он уже занимался документами с ДПС», — рассказал пассажир.

После аварии мужчина пошёл на остановку, а затем в травмпункт, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

«Госпитализация не потребовалась, ничего серьёзного. Только ушибы, спина болит», — добавил он.

27 октября около 9 утра лазурный автобус МАЗ повернул с Невского проспекта на Лиговский на красный свет и столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя автомобилями. Удар пришёлся на заднюю часть салона, где находились пассажиры. Десять человек обратились за медицинской помощью, двум женщинам, 57 и 50 лет, потребовалась госпитализация — им нанесён тяжкий вред здоровью.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Водитель МАЗа задержан, в офисе перевозчика — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — прошли обыски.