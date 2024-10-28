Пассажир автобуса, попавшего в ДТП на Невском, рассказал об аварии

Один из пострадавших в ДТП на площади Восстания в Санкт-Петербурге пассажиров автобуса ушёл с места аварии самостоятельно и позже обратился в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника, мужчину отпустили домой на лечение. Своей историей 26-летний петербуржец поделился с изданием «Фонтанка».
После аварии мужчина пошёл на остановку, а затем в травмпункт, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.
27 октября около 9 утра лазурный автобус МАЗ повернул с Невского проспекта на Лиговский на красный свет и столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя автомобилями. Удар пришёлся на заднюю часть салона, где находились пассажиры. Десять человек обратились за медицинской помощью, двум женщинам, 57 и 50 лет, потребовалась госпитализация — им нанесён тяжкий вред здоровью.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Водитель МАЗа задержан, в офисе перевозчика — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — прошли обыски.