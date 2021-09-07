«Паспорта зрелости» и другие сюрпризы. Чем будут удивлять «Рязанские смотрины-2021»?

С 11 по 15 сентября пройдёт восемнадцатый по счёту фестиваль «Рязанские смотрины». Масштабное событие объединит 19 театров из разных уголков России на пяти сценических площадках Рязани. Артисты представят публике 22 спектакля, за пять фестивальных дней планируется провести 50 показов.

О том, чем удивят зрителей «Рязанские смотрины-2021», стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Рязанском областном театре кукол во вторник, 7 сентября.

Представят свои спектакли труппы из Калининграда, Карелии, Махачкалы, Иркутска, Перми, Екатеринбурга и других городов. Рязанский театр кукол в рамках фестиваля покажет постановки «Как научить дракона летать» и «Маленькие трагедии».

Основатель фестиваля и художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский отмечает: в этом году «Рязанские смотрины» достигли совершеннолетия, а, значит, зрителям стоит готовиться к сюрпризам.

Перед человеком в 18 лет открываются большие возможности, потому что теперь можно делать всё, что запрещается в детстве. Вот на этом-то мы и решили сыграть, – рассказал он. – На прошлых фестивалях мы всегда смотрели: если есть два-три спектакля необычные по форме, вызывающие дискуссии и споры, значит, событие состоялось. Если посмотреть на нынешнюю программу, становится понятно, что спектаклей, которые впечатлят зрителей, гораздо больше!

Традиционно все театры, принимающие участие в «Рязанских смотринах», в подарок получат дипломы ручной работы авторства Михаила Шелковенко и ценные призы с эмблемой фестиваля. Кроме того, участникам вручат паспорта зрелости, подтверждающие, что они – «граждане «Рязанских смотрин».

Несмотря на то, что официально «Рязанские смотрины» откроются 11 сентября, уже сейчас на базе театра кукол начала работать международная школа-лаборатория «Луна для всех одна». В составе лаборатории – артисты с разных континентов. Увидеть итог их творчества, который воплотился в спектакле «Тихая песня луны», также можно в рамках фестивальных показов.

Ещё одна приятная новость, для этот раз для любителей театрального искусства от 14 до 22 лет. В начале сентября запущен федеральный проект «Пушкинская карта», который даёт возможность молодёжи бесплатно посещать культурные события. По Пушкинской карте можно побывать и на спектаклях «Рязанских смотрин». Узнать о том, какие спектакли вошли в программу, можно здесь. С использованием Пушкинской карты, как отметил директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, уже приобретено 45 билетов на показы.

Сегодня в ситуации коронавируса очень непросто сформировать афишу фестиваля, пригласить коллективы. Но программа фестиваля получилась замечательная, и мы с радостью будем ждать предстоящие встречи, — добавил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Полная афиша «Рязанских смотрин — 2021» доступна по ссылке.