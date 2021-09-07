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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»

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В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»

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За 10 дней интернациональная команда создаст спектакль-лабораторию «Тихая песня Луны».

Художественный руководитель проекта — Борис Константинов, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

Руководитель проекта — Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, председатель регионального отделения СТД РФ.

Оформление – студенты Мастерской Антонова-Константинова, ГИТиС: Александра Громова, Маргарита Панакова, Антон Сухарев, Анна Коонен, Нино Церцвадзе.

  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»
  • В Рязанском театре кукол начала работу Международная творческая школа-лаборатория «Луна для всех одна»

Сейчас работа в разгаре. А команда  – в поиске. Как может звучать «Тихая песня луны»? В Космосе нет воздуха, поэтому привычные человеку звуки не слышны. Это значит, можно и нужно фантазировать, размышлять, наблюдать и пробовать.

В проекте заняты:

Фернандо Гуррола, Чалько, Мексика, Raza Comica Teatro;Париса Шаери, Тегеран, Иран, IETA company;
Роман Мишин, Донецк, ДНР, Донецкий театр кукол
Бадма Сангаджиева, Элиста, Республика Калмыкия, Россия, Калмыцкий театр кукол;
Александра Зацепилина, Курган, Россия, Театр кукол «Гулливер»;
Полина Шипицына, Новосибирск, Россия, Новосибирский театр кукол;
Евгений Солушев, Рязань, Россия, Рязанский театр кукол.


«Тихая песня Луны» впервые прозвучит в день открытия XVIII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», 11 сентября. Проект осуществляется Рязанским отделением СТД РФ, Рязанским театром кукол с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» (национальный проект «Культура»), при информационной поддержке Российского центра UNIMA.

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