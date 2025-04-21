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Игумен Лука, фото из telegram-канала священника
Религия

«Пасхальный праздник — это не просто один день»: игумен Лука раскрыл глубину праздника

7info7

Пасха представляет из себя не только один день, а целую неделю радости и особого богослужения, напомнил игумен Лука. Светлое Христово Воскресение начинается в ночь с субботы на воскресенье и продолжается всю Светлую седмицу. Это время, когда верующие могут глубже переживать пасхальную радость.

Во всех храмах на протяжении Светлой седмицы остаются открытыми Царские врата — это древняя традиция, символизирующая, прибытие воскресшего Спасителя среди своих учеников. В древности врата закрывались только в субботу вечером, а сейчас пасхальная служба начинается перед закрытыми дверями, которые затем торжественно распахиваются.

Каждый день седмицы сопровождается особой литургией и крестным ходом, который символизирует встречу апостолов с Христом.

«Участие в вечернем богослужении, состоящем из вечерней и утренней служб, является лучшей подготовкой к пасхальному причащению, которое может и должно быть ежедневным на Светлой седмице», — подчеркнул священник.

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