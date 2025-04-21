«Пасхальный праздник — это не просто один день»: игумен Лука раскрыл глубину праздника

Пасха представляет из себя не только один день, а целую неделю радости и особого богослужения, напомнил игумен Лука. Светлое Христово Воскресение начинается в ночь с субботы на воскресенье и продолжается всю Светлую седмицу. Это время, когда верующие могут глубже переживать пасхальную радость.

Во всех храмах на протяжении Светлой седмицы остаются открытыми Царские врата — это древняя традиция, символизирующая, прибытие воскресшего Спасителя среди своих учеников. В древности врата закрывались только в субботу вечером, а сейчас пасхальная служба начинается перед закрытыми дверями, которые затем торжественно распахиваются.

Каждый день седмицы сопровождается особой литургией и крестным ходом, который символизирует встречу апостолов с Христом.