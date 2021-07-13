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Вторник, 13 июля, 2021
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Паралимпийскую чемпионку не пустили на коляске в магазин одежды в Рязани

7info
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Двукратную паралимпийскую чемпионку Сочи Светлану Коновалову не пустили в магазин ТРЦ «Премьер» в Рязани. Об этом спортсменка рассказала ВКонтакте.

Коновалова вместе с подругой хотела проехать на коляске в бутик  «KAPЯIS», но на входе дорогу преградила продавщица. Женщина сообщила, что на колясках в магазин заезжать нельзя. Якобы, проходы там узкие, поэтому передвигаться колясочникам нельзя из-за техники пожарной безопасности. Также продавщица сообщила, что одежда в бутике начинается с 48-го размера.

Коновалова пообещала пожаловаться в надзорные органы. В магазин колясочницы попали после того, как преграждавшая дорогу женщина позвала продавщицу из другого бутика.

— Женщина сразу же извинилась а угрюмый продавец продолжала стоять и молчать, — написала спортсменка. — Только перед самым нашим уходом, выдавила из себя слова извинения.

Светлана Коновалова отметила, что инвалиды тоже люди, как и остальные, у них есть права.

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