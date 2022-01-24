Памятник героям Куликовской битвы установят в Скопинском районе

В Скопинском районе появится памятник героям Куликовской битвы. Об этом стало известно в ходе личного приёма граждан губернатора Рязанской области Николая Любимова.

С идеей увековечить память героев события выступил депутат Вослебовского сельского поселения Алексей Уваров. Село Вослебово было основано 500 лет назад, и его название – это дань памяти монаху-воину Ослябе, героически погибшему во время Куликовской битвы, и легендарному богатырю Пересвету.

— Памятник героям Куликовской битвы может стать в перспективе интересным и притягательным туристическим объектом, — отметил Николай Любимов

Проект поселения имеет большие шансы пройти конкурсный отбор, поскольку объем инициативных платежей составляет 17%, по условиям программы требуется не менее 5%.