Пациенты просят Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к министру здравоохранения с просьбой не запрещать плановую госпитализацию непривитых от COVID-19. В организации считают, что эта мера преждевременна, пока не уточнен конкретный перечень противопоказаний для вакцинации.
Организация предложила Минздраву рассмотреть возможность разработки и утверждения перечня противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России при заболеваниях и состояниях здоровья человека, указанных в разделе «с осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин, зарегистрированных в России.
В Москве 18 июня приказом № 541 Департамента здравоохранения установлено требование к плановой госпитализации в стационары только при наличии у пациента подтверждения вакцинации от коронавируса. А 29 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект документа Минздрава, согласно которому предполагается обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения.
Полностью читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: Палатное отношение: Минздрав просят не запрещать плановую госпитализацию