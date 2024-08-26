Понедельник, 26 августа, 2024

Ответ России на удар по Курской области: крупнейшая атака по Украине с начала конфликта

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/mod_russia

Россия начала отвечать на атаку Украины в Курской области. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, пишет РЕН ТВ.

«Первый этап российского ответа на операцию в Курской области стартовал. По Украине был нанесен, возможно, самый мощный ракетный удар с начала этого этапа конфликта,» — написал Боуз в соцсети Х.

Стоит отметить, что Министерство обороны России не уточнило количество выпущенных ракет по различным целям на территории Украины. Однако в их заявлении говорилось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в девяти областях и газокомпрессорных станций.

Кроме того, были атакованы объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате, в некоторых городах Украины, таких как Житомир, были отключения электроэнергии, а также перебои в электроснабжении зафиксированы в Киеве.

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