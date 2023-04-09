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Воскресенье, 9 апреля, 2023
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Отопление в Белгородской области не будут отключать ещё несколько дней

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Изображение от wirestock на Freepik

В Белгородской области ещё на несколько дней останется включённым отопление в домах жителей, сообщил ВКонтакте глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор провёл опрос по поводу отключения тепла.

— Увидел, что большая часть переживает, что в квартирах будет холодно. Хорошо, подождём ещё несколько дней до наступления более тёплого периода, — написал Гладков.

Губернатор заверил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и сделает всё, чтобы люди не платили деньги впустую, когда на улице уже будет достаточно тепло.

В каждом муниципалитете решение об отключении отопления принимают отдельно местные власти.

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