Отопление в Белгородской области не будут отключать ещё несколько дней

В Белгородской области ещё на несколько дней останется включённым отопление в домах жителей, сообщил ВКонтакте глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор провёл опрос по поводу отключения тепла.

— Увидел, что большая часть переживает, что в квартирах будет холодно. Хорошо, подождём ещё несколько дней до наступления более тёплого периода, — написал Гладков.

Губернатор заверил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и сделает всё, чтобы люди не платили деньги впустую, когда на улице уже будет достаточно тепло.

В каждом муниципалитете решение об отключении отопления принимают отдельно местные власти.