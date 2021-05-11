Отопительный сезон завершился в Костроме

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Во вторник, 11 мая, в Костроме завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление администрации уже подписали.

В настоящее время началось отключение от тепла жилых домов и учреждений соцсферы. Управляющим организациям рекомендовали вовремя закрыть запорную арматуру в тепловых узлах многоквартирных домов. После этого горячее водоснабжение переведут на летнюю схему.

— После завершения отопительного сезона на теплосетях, ТЭЦ и котельных начнутся профилактические работы. Это позволит подготовить объекты в следующей зиме, — говорится в сообщении.

Напомним, по закону отключать тепло можно в том случае, если в течение пяти дней температура воздуха была выше 8 градусов. Синоптики сказали, что такие показатели сохраняются на территории города с 6 мая.