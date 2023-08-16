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«Открытие Авто»: две трети россиян полагают, что китайские автомобили стали достойной заменой ушедших из России иномарок

7info

Почти две трети россиян (64%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок, а 59% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше. В целом 58% наших соотечественников уже преодолели предубеждение к китайскому автопрому. При этом большинство считают, что по итогам уже этого года китайские марки будут лидировать по продажам. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

17% опрошенных полагают, что уже сейчас объемы продаж китайских и российских автомобилей в нашей стране практически сравнялись. Чаще других такой ответ давали самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (29%).  Еще 43% уверены, что китайские автомобили в 2023 году превзойдут по объемам продаж продукцию российского автопрома, потому что количество проданных «китайцев» в России растет с каждым месяцем.  А по мнению 24% респондентов, китайских автомобилей до конца текущего года будет продано больше, чем российских, если отечественный автопром не будем поддержан государством. Таким образом, почти 85% опрошенных прогнозируют, что китайские автомобили могут превалировать в продажах по итогам 2023 года.

Не согласны с данным утверждением 15% опрошенных.  9% из них считают, что отечественные автомобили будут лидировать, так как они наиболее конкурентоспособны по цене. Еще 6% отметили, что государство не позволит китайским автомобилям взять большую, чем национальные бренды, долю рынка.

Почти две трети (64%) в целом считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок.  19% из них считают, что качество сборки и надежность агрегатов марок Поднебесной не уступают машинам из Европы, Южной Кореи и Японии. А 45%, признавая качественную альтернативу, хотели бы видеть по китайским маркам более адекватные цены. Больше всего качество сборки китайских машин нравится респондентам от 18 до 25 лет (38%) и жителям Урала (25%). Меньше других оно устраивает опрошенных в возрасте от 56 до 65 лет (12%) и жителей Приволжского федерального округа (14%).

При этом треть участников опросов (36%) все же полагают, что качество автомобилей ушедших автоконцернов все равно выше. В старшей возрастной категории «56+» такой точки зрения придерживаются 44%, тогда как в категории 18-25 лет — только 21%. На Дальнем Востоке превосходство в качестве европейских, корейских и японских машин над китайскими отметили 44%, тогда как на Урале лишь 31%.

58% опрошенных уверены, что россияне уже преодолели предубеждение к китайским автомобилям. В большей степени с этим тезисом согласны мужчины-водители, чем автоледи (61% против 56%).  По мнению 42%, настороженность к китайским маркам у российских автолюбителей остается.

59% согласны с утверждением, что качество китайских автомобилей стало лучше (18% полностью согласны, 41% скорее согласны). При этом такой ответ гораздо чаще давали мужчины, чем женщины (69% против 51%) и уральцы (65%).  В свою очередь 11% не согласны, что китайские автомобили стали качественнее (8% скорее не согласны, 3% совершенно не согласны). Чаще такой позиции придерживаются на Северном Кавказе (8%). 30% респондентов затруднились с ответом.

«Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. Так, к примеру, в июле в структуре кредитных выдач «Открытие Авто» на новые авто доля китайских брендов составила уже 47% по количеству сделок и 48% по объему выдач в денежном эквиваленте. На новые автомобили кредиты чаще всего брали на Lada, Kia, Haval, Changanи Hyundai.  Причем остальные места в топ-10 заняли исключительно китайские авто – Geely, Kaiyi, Jac, Chery и Jetour. В сегменте АСП китайцы пока занимают наименьшую долю – 5% по количеству сделок и по объемам кредитных выдач на подержанные машины, но их доля продолжает расти по мере более тесного  «знакомства» россиян с товарами китайского автопрома», — отметила руководитель «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

*Опрос проведен в июле 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

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