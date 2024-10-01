Отголоски пыльной бури на юге почувствуют и в других регионах РФ

Почему атмосфера в Европейской России никак не успокаивается? Всё дело в противостоянии двух циклонов на севере и юге региона с антициклоном, который занял центральные широты. Сегодня эти вихри продолжат теснить область высокого давления, и вдоль её границ снова сформируются зоны порывистого ветра. Об этом пишут «Метеовести».

Наиболее сильный ветер во вторник ожидается на Кольском полуострове и в Поморье – до 18–23 м/с. В то же время в районе между Волгой и Доном ветер немного утихнет, не превышая 15–20 м/с. Однако отголоски пыльной бури на юге могут почувствовать и другие регионы Европейской России!

Из-за шторма в воздух поднялось большое количество песчаной пыли. Юго-восточные ветры теперь несут эти запылённые воздушные массы вглубь Русской равнины. К четвергу они достигнут даже побережья Белого моря. В то время как на юге атмосфера постепенно начнёт очищаться. Это не означает пыльных бурь в центральной части России и тем более на севере. Максимум, что может произойти, – это лёгкое затуманивание нижних слоёв атмосферы.

В Элисте сегодня возможны порывы ветра до 17 м/с, но завтра ветер ослабнет на треть, а во второй половине недели снизится до 5–6 м/с. Это значит, что пыль и песок больше не будут подниматься в воздух.

В Центральную Россию в ближайшие дни с юга придёт тёплый, но запылённый воздух. В Москве температура сегодня поднимется до +17°. Пик потепления ожидается в среду-четверг, когда после полудня температура достигнет +20…+21°. Затем начнутся дожди, которые очистят атмосферу от пыли. Однако вместе с дождями придёт и похолодание.