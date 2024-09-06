Отец убитой на Урале девочки рассказал жуткие подробности

На теле школьницы, найденной мёртвой в Нижнем Тагиле, были обнаружены следы укусов крыс, которые, предположительно, были оставлены, пока тело находилось в подвале.

Отец убитой девочки поделился жуткими подробностями с изданием URA.RU, когда пришёл на избрание меры пресечения подозреваемому в преступлении.

«Я ездил в морг, но мне её не показывали. Я не видел ребёнка, не было опознания. Мне просто мельком показали фото, и у меня сразу началась истерика. На снимке дочь была в одежде, а рука была погрызена. Я думаю, это крысы погрызли руку», — рассказал мужчина.

Девочка пропала вечером 30 августа, тело нашли только 2 сентября. Оно было обнаружено в подвале общежития, где школьница жила со своим отцом (её мать умерла от болезни месяц назад).

По подозрению в убийстве был задержан сосед Владимир Александров. В его комнате нашли кровь и волосы, предположительно, принадлежащие жертве.

Он признался в убийстве и заявил о своём раскаянии. Суд избрал обвиняемому в качестве меры пресечения содержание под стражей. По мнению журналистов, это спасло его от самосуда.

Вероятный убийца согласился с мерой пресечения, рассказал корреспонденту URA.RU адвокат Рустам Ризванов.