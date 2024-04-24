Среда, 24 апреля, 2024

Отделения Почты России изменят график работы на майские праздники

Автор: 7info

Опубликовано

Почта России сообщила об изменениях в графике работы на майские праздники.

1 и 9 мая — выходные дни для всех отделений, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

8 мая — сокращенный рабочий день: отделения закроются на час раньше обычного.

Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Доставка писем и печатных изданий в выходные дни не осуществляется. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте или в приложении Почты России.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эко-Пронск: Рязань атаковали «чёрные перевозчики»

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель умер

Российская армия нанесла удар по общежитию с бойцами ВСУ в Харькове

В Кузбассе горит частная мастерская

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва в Подмосковье

В Рязанской области запустили мобильное приложение для борьбы с наркоторговлей

Фура и автобус столкнулись в Ряжском районе

В Рязанской области ограничат продажу алкоголя

Прозоров рассказал, как украинские спецслужбы выбирают жертвы терактов

Молодым рязанским педагогам дополнительно выплатят 27595 рублей

В деревне Сановка Шиловского района установят освещение на дороге по решению суда

Горящий в Рязани бензовоз попал на видео

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эко-Пронск: Рязань атаковали «чёрные перевозчики»

Новости Рязани
Если открыть «Авито» и набрать вывоз строительного мусора — то мы увидим множество объявлений. В нашем городе безнаказанно действуют сотни бригад, промышляющих этим ремеслом

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек, водитель умер

Новости Рязани
По данным прокуратуры Рязанской области, организовавшей проверку, авария произошла во время сильного тумана.

Российская армия нанесла удар по общежитию с бойцами ВСУ в Харькове

Новости мира
Ещё один удар нанесён по зданию в посёлке Боровая Харьковской области рядом с Изюмом.

В Кузбассе горит частная мастерская

Новости мира
Пожарные ведомства вынесли 5 баллонов: 3 — с кислородом, еще 2 — с пропаном.

Четверо мужчин госпитализированы после взрыва в Подмосковье

Новости мира
В основном у пострадавших переломы и оскольчатые раны конечностей.