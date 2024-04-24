Почта России сообщила об изменениях в графике работы на майские праздники.

1 и 9 мая — выходные дни для всех отделений, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге.

8 мая — сокращенный рабочий день: отделения закроются на час раньше обычного.

Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Доставка писем и печатных изданий в выходные дни не осуществляется. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте или в приложении Почты России.