Воскресенье, 4 июня, 2023
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Отделение невынашиваемости беременности открылось в Рязанском перинатальном центре

Татьяна Проводина
Изображение от KamranAydinov на Freepik

В перинатальном центре Рязани по региональной программе по снижению младенческой смертности открылось отделение невынашиваемости беременности.

Теперь будущих мам с угрозой прерывания беременности на ранних сроках госпитализируют только в Рязанский перинатальный центр.

Мера позволит усилить контроль над состоянием беременных женщин, что должно снизить число преждевременных родов, – отметили в региональном минздраве.

Врачи реаниматологи-неонатологи медучреждения прошли обучение. Кроме того, количество телемедицинских консультаций по ведению пациентов с федеральными центрами увеличилось больше чем втрое, – сообщил Рязанский медицинский сайт.  

Перинатальный центр курирует медорганизации в районах Рязанской области. Разработаны алгоритмы оказания помощи при преждевременных родах со схемами оповещения выездных бригад перинатального центра.

Также докуплено оборудование и заменено старое в неонатальных отделениях: обновлена дыхательная аппаратура и кувезы, закуплены мониторы и инфузоматы. Приобретённый аппарат, генерирующий оксид азота, уже применяется у детей с врождёнными пороками сердца, тяжёлыми пневмониями и осложнившимися лёгочной гипертензией.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых широко применяют бактериологический мониторинг — число исследований на врождённую инфекцию увеличилось в 3 раза.

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