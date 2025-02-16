Отбывающий пожизненное наказание зэк Буевич сознался в убийстве друга и его жены

Бывший участник ОПГ из Архангельской области Андрей Буевич, отбывающий пожизненное наказание, сознался в убийстве друга и его жены, пишет SHOT .

На одном из недавних допросов 51-летний мужчина рассказал о преступлении. Оно произошло в декабре 2003 года. Буевич уточнил, что сидел в авто с 25-летним знакомым. Они начали спорить, в разгар конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлической заточкой.

«Буевич забрал ключи от квартиры у убитого, проник в жилье, где была жена друга. Там он ударил ее по голове, забрал 100 тысяч рублей, а когда увидел, что жертва еще жива, придушил веревкой, после чего сбежал», — говорится в публикации.

Зэку предъявили обвинение в совершении убийства.

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Сейчас Буевич сидит за убийство двух человек, кражу, мошенничество, незаконное приобретение, сбыт или хранение оружия, незаконное проникновение в жилище.