Осуждённый пожизненно ангарский маньяк признался ещё в двух убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за более чем 80 убийств, признался ещё в двух преступления. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

По данным СМИ, Попков сидит в колонии в Мордовии, шьёт спецодежду. После признания в убийствах его этапировали в Иркутск для проведения следственных действий.

В 2020 году Попков уже сообщал следователям о двух убитых, за эти преступления его также осудили.

Также Попков говорил журналисту, что не прочь отправиться в зону СВО.

— Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная, — цитируют «Вести» маньяка.

Осуждённый заявил, что очень плохо переносит морозы. Главное для него протянуть январь–февраль. А в зону СВО его могут и не позвать.

По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) не менее 84 убийств. Жертвами Попкова были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году. Об этом ранее сообщало региональное следственное управления СК РФ.