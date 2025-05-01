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Общество

Осуждённый отремонтировал мемориал фронтовикам в Касимовском округе

Валерия Мединская

В Касимовском округе осуждённый отремонтировал мемориал в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСИН по региону.

Мужчина отбывает наказание в местном исправительном центре. Он решил внести свой вклад в благоустройство памятника в преддверии 80-летия Победы в селе Дмитриево.

В ведомстве сообщили, что мужчина самостоятельно отремонтировал основание памятника героям Великой Отечественной войны, а также провёл работы по очистке территории вокруг мемориала.

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