Осуждённый отремонтировал мемориал фронтовикам в Касимовском округе

В Касимовском округе осуждённый отремонтировал мемориал в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСИН по региону.

Мужчина отбывает наказание в местном исправительном центре. Он решил внести свой вклад в благоустройство памятника в преддверии 80-летия Победы в селе Дмитриево.

В ведомстве сообщили, что мужчина самостоятельно отремонтировал основание памятника героям Великой Отечественной войны, а также провёл работы по очистке территории вокруг мемориала.