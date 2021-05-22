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Суббота, 22 мая, 2021
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Остановку общественного транспорта в Рязани хотят сделать за счёт инвестора

7info
Мэр Рязани ведёт личный приём
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Администрация Рязани планирует привлечь инвестора для обустройства остановки общественного транспорта у дома №27 корпус 3 на улице Зубковой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

С просьбой оборудовать остановочный павильон к мэру Елене Сорокиной рязанец обратился на личном приёме. Управление транспорта считает целесообразным обустройство остановочных пунктов «Совхоз Тепличный» в обоих направлениях, но для этого нужны деньги.

Необходимо сделать место для остановки маршруток, оборудовать пешеходные переходы. Для финансирования планируется привлечь инвестора. 

– Управлению экономики и цифрового развития было поручено проработать вопрос по привлечению инвестора к обустройству остановки общественного транспорта, – говорится в сообщении мэрии. 

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