Останки, обнаруженные на кругу Свободы, будут перезахоронены

Останки, обнаруженные в ходе благоустройства площади Свободы, перезахоронят.

Фрагменты останков, обнаруженные при подготовке опорных конструкций для будущих стел, переданы на экспертизу, после которой будут перезахоронены с соблюдением всех православных канонов.

Все работы по благоустройству площади Свободы временно приостановлены для проведения дополнительных исследований, сообщает городская администрация.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку из-за обнаружения старых захоронений на площади.