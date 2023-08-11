После обнаружения старых захоронений и человеческих костей на площади Свободы прокуратура начала проверку

Прокуратурой Рязанской области организовала проверку информации о возможном нарушении законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Связано это с тем, что при проведении работ по реконструкции на площади Свободы были обнаружены человеческие кости и старые захоронения.

Проверку проведёт прокуратура Советского района города Рязани. По её итогам будет дана оценка соблюдению требований закона, исполнению обязанностей должностными лицами уполномоченных органов по осуществлению контроля за проведением работ.

Также прокуратурой района обеспечен контроль за ходом организованной следственными органами процессуальной проверки — говорится в пресс-службе ведомства.

Ранее городские власти объявили о старте реконструкции площади Свободы.