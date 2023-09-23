Осенний призыв 2023: что изменилось?

Осенний призыв 2023 года пройдёт по прежним правилам — с использованием бумажных повесток, пишет «Коммерсантъ».

Призыв стартует 1 октября, завершается 31 декабря. В войска призовут граждан 18-27 лет. Указ президента, определяющий точное число призывников, пока не опубликован.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, основным документом для явки в военкомат остаётся повестка в письменной форме.

Главное нововведение призыва — увеличение штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины с 3 до 30 тысяч рублей. Соответствующие поправки к КоАП РФ приняты Госдумой в июле 2023 года.

Штрафы применят, когда человека известили традиционной бумажной повесткой, подтвердили юристы и Андрей Картаполов.

Цифровой реестр воинского учёта, по заверениям замминистра цифрового развития Олега Качанова, начёнт полноценно работать не ранее 2025 года. Чиновники объясняют задержку жёсткими требованиями к информационной безопасности и создаваемой инфраструктуре, включая каналы связи.

Господин Картаполов заверил, что новые нормы о реестре воинского учета заработают «с момента создания реестра», отмечает «Коммерсантъ».

По словам депутата, в России существуют регионы без соответствующей цифровой инфраструктуры. В субъектах, имеющих возможность, призывникам могут присылать цифровые повестки, но лишь в качестве дубликатов обычных бумажных извещений.

— В настоящий момент существуют 2 способа надлежащего вызова призывников — повестка лично в руки, заказное письмо, — рассказал адвокат Александр Передрук.