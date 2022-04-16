Орский маньяк Валерий Андреев до сих пор жив и мог сменить внешность

Глава отдела криминалистики СУ СК по Оренбургской области Дмитрий Анненков заявил в эфире программы «Маевка» на радио «Маяк», что орский маньяк Валерий Андреев, вероятно, до сих пор жив и мог сменить внешность.

- Реклама -

С 2006 по 2013 годы в пригородах Орска бесследно пропали 29 девочек и женщин. У правоохранителей не было никаких зацепок. На след преступника вышли после обнаружения трупа Ольги Журавлевой в сентябре 2013 года в лесополосе недалеко от объездной дороги «Орск – Челябинск».

По предварительной версии, девушка села в иномарку, которой управлял Валерий Андреев. Позже при обыске в машине нашли доказательства совершенных им преступлений.

В 2012 году его объявили в федеральный розыск, однако официальная информация о его местонахождении отсутствует. По одной из версий, в 2012 году его задержали, однако упустили, позволив сходить домой за паспортом. После этого он и ударился в бега.

- Реклама -

Правоохранители считают, что Андреев может проживать как в большом городе, так в труднодоступном населенном пункте. Предположительно, маньяк готовился к розыску, копил деньги и сейчас изменил внешность.

«Он уже давно сменил внешность, так как знает, что его ищут. Но даже если он сменил пол, то установить человека возможно. Есть ДНК, есть отпечатки пальцев, то есть те вещи, которые не меняются. У нас все по Андрееву есть», – считает следователь Анненков.

Андреева обвиняют в убийстве восьми женщин. Однако настоящее число жертв может дойти до сотни. Он входит в десятку самых разыскиваемых преступников «Интерпола» и возглавляет ТОП-5 непойманных маньяков в России.